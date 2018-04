Mann bei Streit in Neukölln schwer verletzt

Ein Streit in einer Bar in Neukölln endete für einen 55-Jährigen am Donnerstagabend mit Stichverletzungen.

Bei einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten in Berlin-Neukölln ist ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die Männer waren am Donnerstagabend gegen 22:40 Uhr in einem Lokal in der Hermannstraße in Streit geraten. Wie die Polizei am Freitagmorgen weiter mitteilte, sollen die Männer das Lokal verlassen haben.

Was dann passierte, sei noch unklar. Als die Männer wieder zurückkehrten, habe der 55-Jährige Blut und Stichverletzungen am Oberkörper gehabt. Der mutmaßliche Täter verließ daraufhin das Lokal in Richtung Hermannplatz. Der 55-jährige Mann wurde im Krankenhaus behandelt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Mehr zum Thema:

Schwarzfahrer beschimpft Kontrolleure in Tram antisemitisch

Mann greift in S-Bahn Reisende an, Fahrgast zieht Notbremse

Betrunkener springt Rettungssanitäter an und verletzt ihn

( dpa )