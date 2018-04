Auto brennt an Tankstelle in Mitte - Ein Verletzter

Am Freitagmorgen hat ein Auto an einer Tankstelle an der Chausseestraße gebrannt. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Ein Auto ist am Freitagmorgen an einer Tankstelle in Mitte in Brand geraten. Gegen 6:30 Uhr habe der Wagen beim Starten angefangen zu brennen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Als die Feuerwehr eintraf, stand schon der ganze Motorraum in Flammen.

Tankstellenmitarbeiter hatten sofort die Notauseinrichtung der Tankstelle betätigt und danach versucht, das Fahrzeug zu löschen. Dabei zog sich ein Tankstellenmitarbeiter womöglich eine Rauchvergiftung zu. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

In der #Chausseestraße in #Mitte brannte um 6.30 Uhr ein PKW auf einer Tankstelle. 1 verletzte Person wurde vom #Notfallrettungsdienst mit dem Verdacht einer #Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die @Berliner_Fw war mit 18 Kräften im Einsatz.#WirRettenBerlin — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 6, 2018

