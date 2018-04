Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Späti mit Beil und Pistole überfallen: Ein Spätkauf in Gesundbrunnen ist von zwei Räubern überfallen worden. Die Täter bedrohten die 58 Jahre alte Inhaberin am Donnerstagabend mit Beil und Pistole und forderten Geld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau schloss sich in ein Hinterzimmer ein und wurde nicht verletzt. Die Täter hebelten mit dem Beil die Kasse auf, nahmen Geld und ergriffen die Flucht.

Mann bei Streit verletzt: Bei einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten in Neukölln ist ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die Männer waren am späten Donnerstagabend in einem Lokal in der Hermannstraße in Streit geraten. Wie die Polizei am Freitagmorgen weiter mitteilte, sollen die Männer das Lokal verlassen haben. Was dann passierte, sei noch unklar. Als die Männer wieder zurückkehrten, habe der 55-Jährige Blut und Stichverletzungen am Oberkörper gehabt. Der mutmaßliche Täter verließ daraufhin das Lokal in Richtung Hermannplatz. Der 55-jährige Mann wurde im Krankenhaus behandelt.

Auto brennt an Tankstelle: Ein Auto ist am Freitagmorgen an einer Tankstelle in Mitte in Brand geraten. Gegen 6:30 Uhr habe der Wagen beim Starten angefangen zu brennen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Als die Feuerwehr eintraf, stand schon der ganze Motorraum in Flammen. Tankstellenmitarbeiter hatten sofort die Notauseinrichtung der Tankstelle betätigt und danach versucht, das Fahrzeug zu löschen. Dabei zog sich ein Tankstellenmitarbeiter womöglich eine Rauchvergiftung zu. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

Kontrolleure antisemitisch beschimpft: Beim Kontrollieren der Fahrscheine sind drei BVG-Mitarbeiter von einem Fahrgast antisemitisch beschimpft worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die 25, 28 und 37 Jahre alten Kontrolleure am Donnerstagabend in der Straßenbahnlinie 68 in Köpenick unterwegs gewesen, als ein 51-jähriger Fahrgast sie beschimpfte. Der Mann konnte keinen Fahrschein vorweisen und wurde ausfallend, aber nicht handgreiflich. Die Kontrolleure blieben unverletzt.

Verkehrsmeldungen

Neukölln: Am Vormittag beginnen auf der Grenzallee Bauarbeiten. In Höhe Naumburger Straße steht bis Mitte April für beide Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Tempelhof: Im ehemaligen Flughafen Tempelhof öffnet um 11 Uhr die Messe Berlin Vital. Im Bereich Tempelhofer Damm, Mehringdamm und Columbiadamm ist bis ca. 20 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Besucher sollten zur An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Niederschönhausen: Von 11 bis 14 Uhr kann es aufgrund einer Kundgebung zu Behinderungen auf der Grabbeallee (Höhe Botschaft der Republik Togo) kommen.

Mitte und Tiergarten: Zwischen 14 und 17 Uhr kommt es im Bereich Werderscher Markt, Französische Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden, Pariser Platz, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, Platz der Republik und Paul-Löbe-Allee zu Verkehrsbehinderungen aufgrund einer Demonstration.

Mitte: Von 19 bis 20.30 Uhr findet im Bereich Potsdamer Platz, Ebertstraße, Dorotheenstr., Wilhelmstr., Unter den Linden, Karl-Liebknecht-Str., Alexanderstraße, Gruner Straße, Spandauer Straße und Rathausstr. ein Motorradkorso statt. Mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Friedrichshain: Ab ca. 18 Uhr wird aufgrund eines Eishockeyspiels in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 19.30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Konzertes in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 20 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße ab ca. 18.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Charlottenburg: Die Englische Straße ist zwischen Salzufer und Gutenbergstraße gesperrt.

Wetter

Die Sonne wechselt sich bei uns nur mit ein paar harmlosen Wolkenfeldern ab. Es bleibt den ganzen Tag über trocken. Der Wind weht meist nur schwach und dreht im Tagesverlauf von West auf Ost.

