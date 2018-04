Der 43-Jährige war in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Rad unterwegs, als er stürzte. Er verletzte sich an der Schulter und am Kopf.

Verletzungen an der Schulter und am Kopf erlitt ein Radfahrer beim Sturz von seinem Rad in Prenzlauer Berg. Kurz vor 1 Uhr geriet der 43-Jährige in der Kastanienallee mit dem Vorderrad Gleise der Straßenbahn und stürzte.

Dabei wurde der Helm des Mannes erheblich beschädigt. Da der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde eine Atemalkoholmessung vorgenommen, die einen Wert von 1,48 Promille anzeigte. Der Verletzte kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

( BM )