Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Betrunkener greift Rettungssanitäter an: Ein Rettungssanitäter der Berliner Feuerwehr ist in Buch angegriffen und verletzt worden. Der 52-Jährige war zusammen mit einem Kollegen auf den Parkplatz eines Discounters gerufen worden. Passanten hatten dort am Mittwochabend einen schlafenden Mann entdeckt. Die Retter wollten den wohl Betrunkenen ins Krankenhaus bringen. Während der Fahrt sei der 60-Jährige aggressiv geworden. Als der Sanitäter an der Klinik die Tür des Krankenwagens öffnete, sei der Mann auf ihn gesprungen. Der Sanitäter musste den Angaben zufolge nach dem Angriff seinen Dienst beenden und ließ sich im Krankenhaus behandeln. Der mutmaßliche Angreifer wurde von der Polizei festgenommen, ihm wurde Blut abgenommen.

Heftiges Gewitter - Regionalzug prallt gegen Baum: Ein starkes Gewitter hat in Berlin und Brandenburg Schäden angerichtet. Am Mittwochabend stieß ein Regionalzug bei Potsdam gegen einen Baum, wie die Deutsche Bahn am Donnerstagmorgen mitteilte. Lesen Sie HIER mehr!

Feuerwehr rettet Bewohner aus Wohnhaus: Bei einem Wohnungsbrand in Britz sind fünf Menschen von der Feuerwehr gerettet worden. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst noch unklar. Schwerere Verletzungen solle es aber nicht geben. "Das Problem bei diesem Einsatz war, wie so oft: der Rauch", sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine Wohnung im zweiten Stock eines Altbaus an der Buschkrugallee hatte am Donnerstagmorgen angefangen zu brennen. Wegen des starken Rauchs wurden zwei Menschen aus darüberliegenden Wohnungen per Drehleiter in Sicherheit gebracht. Drei weitere Menschen rettete die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge über das Treppenhaus. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 6.45 Uhr. 45 Minuten später seien die Flammen gelöscht gewesen.

X21: Zusätzliche Haltestellen am Zen­tralen Festplatz (Richtung Wilhelmsruher Damm) und Aristide-Briand-Brücke (Richtung U Jakob-Kaiser-Platz), je-weils während der Öffnungszeiten des Berliner Frühlingsfestes.

Altglienicke: Schönefelder Chaussee zwischen Dankmarsteig und Kasperstraße in beiden Richtungen vorübergehende Regelung durch provisorische Ampelanlagen.

Weißensee: Auf der Roelckestraße zwischen Streustraße und Langhans-straße ist stadtauswärts nur eine Spur frei. Das Abbiegen nach links ist nicht möglich. Auf der Langhansstaße steht deshalb zwischen Goyastraße und Roelckestraße nur eine Spur zur Verfügung.

Spandau: Gatower Straße zwischen Emil-Basdeck-Straße und Zur Haveldüne ist in beiden Richtungen nur eine Spur frei. Verkehr wird durch Gegenverkehrsanlage geregelt.

Schöneberg: Hauptstraße in Höhe Vorberg- und Helmstraße in beiden Richtungen jeweils nur eine freie Spur. Das Abbiegen aus und in Helmstraße und Vorbergstraße ist nicht möglich.

Reinickendorf: Eichborndamm zwischen Auguste-Viktoria-Allee und Kienhorststraße Sperrung stadtauswärts.

Die Sonne wechselt sich mit dichten Wolkenfeldern ab. Im Tagesverlauf gibt es hin und wieder zum Teil auch kräftige Regengüsse, vereinzelt sind auch Blitz und Donner dabei. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark aus Südwest. Die Höchstwerte erreichen bis zu 17 Grad.

