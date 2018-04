Spendensammelbetrüger in Mitte unterwegs - Festnahme

Die Polizei hat am Mittwochmittag in Mitte fünf mutmaßliche Spendensammelbetrüger festgenommen, teilte die Polizei mit. Gegen 12 Uhr beobachteten die Beamten eine Gruppe Jugendlicher in der Straße Unter den Linden, welche gezielt nach Touristen Ausschau hielt. Plötzlich rannte die Gruppe auf die andere Straßenseite hinüber zum Kronprinzenpalais zu einer dort spazierenden 76-jährigen Touristin. Diese sollen sie gemeinschaftlich umringt, durch Vorhalten mehrerer sogenannter Spendensammellisten bedrängt und während des Spendens aus ihrem Portemonnaie Bargeld gestohlen haben.

Anschließend rannte das Quintett in Richtung Dorotheenstraße, hinunter zur U-Bahnlinie 6. Mit der Untergrundbahn flüchteten sie weiter in Richtung Alt-Tegel. Am Bahnhof Oranienburger Tor griffen die Fahnder jedoch zu und nahmen das 14-jährige Mädchen und die vier Jungen im Alter von 14, 15 und 18 Jahren fest. Sie kamen in eine Gefangenensammelstelle

( BM )