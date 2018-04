Schwarzfahrer bedroht zwei Kontrolleure mit Messer

Am Ostbahnhof ist ein Schwarzfahrer ausgerastet. Als ihn zwei Kontrolleure in einer S-Bahn ohne Ticket erwischten, zog er ein Messer.

Ein 21-Jähriger hat zwei Fahrkartenkontrolleure mit einem Messer bedroht. Diese hatten den Mann ohne Ticket in einer S-Bahn der Linie S7 angetroffen. Am Bahnhof Ostkreuz verließen alle drei den Zug. Dabei kam es zum Streit, in dessen Verlauf der 21-Jährige plötzlich ein Messer zog.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Der Mann aus Angermünde stach in Richtung der Kontrolleure und drohte ihnen, sie zu töten. Den Kontrolleuren gelang es, den 21-Jährigen zusammen mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festzuhalten. Der Angreifer verletzte sich dabei oberflächlich an der Hand.

Bundespolizisten nahmen den Mann zur weiteren Bearbeitung mit in die Dienststelle und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen ein.

