Mann wehrt sich gegen zwei Rucksack-Räuber

Berlin. Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend versucht, einem Mann in Berlin-Weißensee den Rucksack stehlen. Gegen 21.40 Uhr stand ein 42-Jähriger an einer Bushaltestelle an der Gounodstraße und hatte die Tasche neben sich stehen.

Plötzlich griff ein vorbeilaufender Mann danach, dem Eigentümer gelang es jedoch, den Rucksack festzuhalten. Es kam zu einem Gerangel. Ein Komplize des Täters kam dazu und schlug dem 42-Jährigen mit einem Gegenstand auf den Kopf, so dass dieser eine Platzwunde erlitt. Dennoch hielt er seinen Rucksack weiter fest, von dem die Täter schließlich abließen und in Richtung Berliner Allee flüchteten.

Neben der Kopfwunde erlitt der Überfallene eine leichte Gehirnerschütterung, er kam in ein Krankenhaus.

( BM )