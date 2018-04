An der Riemannstraße in Kreuzberg mussten zwei Wohnhäuser evakuiert werden, da dort erhöhte CO2-Werte festgestellt wurden

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Zwei Wohnhäuser in Kreuzberg geräumt: Ein defekter Schornstein hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz in Kreuzberg ausgelöst. Weil hochgiftiges Kohlenmonoxid ausgetreten war, mussten die Bewohner zweier Häuser an der Riemannstraße vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mitteilte. 23 Menschen wurden von Notärzten vor Ort auf Vergiftungssymptome untersucht, ins Krankenhaus musste jedoch niemand. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Anwohner wegen Brandgeruchs den Notruf gewählt. Ein Feuer fanden die Einsatzkräfte aber nicht: Der Geruch sei wohl ebenfalls von dem defekten Schornstein gekommen, sagte ein Sprecher. Stattdessen stellten die Retter das sehr giftige, aber geruchslose Kohlenmonoxid fest. Rund 40 Einsatzkräfte waren bis in die Morgenstunden im Einsatz. Gegen 1 Uhr morgens gaben Gas-Experten Entwarnung - heizen dürfen die Bewohner aber bis zur Reparatur des Schornsteins nicht mehr.

Auf der A12 hat sich ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Ein Mann starb

Foto: Morris Pudwell

Ein Toter bei Unfall mit Schwertransporter: Bei einem Unfall mit einem Schwertransporter auf der Autobahn A12 ist in Brandenburg ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden verletzt. Ein Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf den vorausfahrenden Lastwagen und dessen Begleitfahrzeug. Dabei wurde das Auto zwischen den beiden Lastern eingeklemmt, der Fahrer starb. Lesen Sie HIER mehr!

Polizeiauto mit Steinen beworfen: An der Rigaer Straße in Friedrichshain ist wieder ein Polizeiauto attackiert worden. Die drei Polizisten waren am Dienstagabend routinemäßig mit dem Streifenwagen unterwegs, als plötzlich ein Gegenstand auf die Frontscheibe schlug, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Fahrer fuhr den Einsatzwagen aus der Gefahrenzone, alarmierte Kollegen suchten den Gegenstand, konnten aber zunächst nichts finden. Einem Polizeisprecher zufolge habe es sich wahrscheinlich um einen Stein gehandelt. Die drei Beamten beendeten ihren Dienst und wurden ärztlich untersucht. Lesen Sie HIER mehr!

Am Kaiserdamm ist eine Frau angefahren worden

Foto: Thomas Peise

Fußgängerin von Auto erfasst: Der Kaiserdamm in Charlottenburg ist am Dienstagabend nach einem Unfall ab der Schlossstraße in Richtung Spandau gesperrt worden. Um 20.40 Uhr kam es auf der Straße zu einem Unfall, teilte die Polizei mit. Laut ersten Informationen vor Ort soll ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden sein.

Ein Auto ist bei Erkner gegen eine Brücke geprallt. Der Fahrer starb

Foto: Thomas Peise

Auto prallt gegen Brückenpfeiler - Fahrer stirbt: Ein 28-Jähriger ist bei einem Unfall nahe Erkner (Landkreis Oder-Spree) tödlich verunglückt. Der Mann war in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Auto auf einer Landstraße zwischen Erkner und Grünheide unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Autobahnüberführung kam der Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Ein Auto brennt in Kreuzberg. Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Foto: Thomas Peise

Auto in Kreuzberg angezündet: An der Ritterstraße in Kreuzberg hat gegen 1 Uhr ein Audi gebrannt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei daneben geparkte Autos erheblich beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

Mann fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen: Ein 34-Jähriger ist in Lichtenberg fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen worden. Der Afghane war am Dienstagabend zu Fuß unterwegs, als zwei Männer ihn ansprachen. Nachdem er die Beleidigungen der beiden ignorierte und weiterging, folgte ihm einer der Unbekannten und trat ihm Polizeiangaben zufolge in den Rücken. Anschließend soll der Täter ihn am Hals gepackt und gegen einen Baum gedrückt haben. Als der 34-Jährige um Hilfe schrie, entfernten sich die Männer. Der Mann wurde leicht verletzt, der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Bus

200: Die Linie wird derzeit zwischen U Mohrenstraße und Unter den Linden/Friedrichstraße über Französische Straße und Glinkastraße umgeleitet. Die Haltestelle Behrenstraße/Wilhelmstraße ist aufgehoben. Der Ersatzstandort befindet sich Französische Straße hinter Behrenstraße.

Staustellen

Mitte: Auf der Chausseestraße hat zwischen Torstraße und Tieckstraße ein Kraneinsatz begonnen. In Richtung Wedding ist bis zum Abend die Straße gesperrt.

Mitte: An der Einmündung Wilhelmstraße/Behrenstraße haben Bauarbeiten begonnen. Bis Anfang Mai sind folgende Sperrungen eingerichtet:

• Wilhelmstraße in Richtung Unter den Linden zwischen Französische Straße und Behrenstraße

• Behrenstraße in Richtung Friedrichstraße zwischen Wilhelmstraße und Mauerstraße.

Eine Umleitung ist eingerichtet.

Schöneberg: Auf dem Wittenbergplatz beginnt ca. 17 Uhr eine Demonstration. Der Zug führt bis abends über Tauentzienstraße und Kurfürstendamm zum Adenauerplatz.

Bohnsdorf: Auf der Buntzelstraße wird am Morgen für ca. zwei Wochen eine Baustelle eingerichtet. In beiden Richtungen ist zwischen Paradiesstraße und Parchwitzer Straße nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei.

Hermsdorf: Die Veltheimstraße ist zwischen Berliner Straße und Solquellstraße Sperrung in beiden Richtungen.

Wetter

Es ist wechselnd bewölkt, und die Sonne scheint ab und zu. Bis zum Abend ziehen verbreitet Schauer und Gewitter heran. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. In Gewitternähe kann es starke bis stürmische Böen geben. Die Höchstwerte erreichen bis zu 22 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( mim )