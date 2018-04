Fußgängerin von Auto erfasst - Kaiserdamm gesperrt

Auf dem Kaiserdamm in Charlottenburg hat es Dienstagabend einen Unfall gegeben.

Der Kaiserdamm in Berlin Charlottenburg ist am Dienstagabend nach einem Unfall ab der Schlossstrasse in Richtung Spandau gesperrt worden.

Um 20:40 Uhr kam es auf der Straße zu einem Unfall teilte die Polizei mit. Laut ersten Informationen von vor Ort soll ein Fußgänger von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden sein.

