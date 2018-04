Tram und Auto stoßen vor Krankenhaus zusammen

In Friedrichshain hat sich ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn und einem Pkw ereignet. Die Umstände sind noch unklar.

Berlin. Am Dienstagmittag hat sich vor dem Klinikum Friedrichshain ein Unfall ereignet. Eine Straßenbahn rammte dabei ein Auto. Der Audi wurde bei dem Zusammenstoß am Heck schwer beschädigt. Auch die Tram wies an der Front Blechschäden auf.

Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar, auch ob jemand dabei verletzt wurde. Die Landsberger Allee Straße ist zwischen Richard-Sorge-Straße und der Danziger Straße in beiden Richtungen gesperrt. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst.

( BM )