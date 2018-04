Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Autoknacker auf frischer Tat ertappt: Auf frischer Tat ist ein 41-Jähriger bei einem Autoeinbruch ertappt worden. Der Mann habe am späten Montagabend in Hellerdorf in der Zossener Straße die Fensterscheibe der Beifahrertür eines Autos eingeschlagen und sich dabei an der Hand verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten erwischten den 41-Jährigen sitzend im Auto mit einem ausgebauten Autoradio und Verletzungen an der Hand. Sie nahmen den Mann fest. Zunächst wurde er im Krankenhaus behandelt und dann der Polizei übergeben.

Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden 568.860 Straftaten erfasste die Polizei 2016 in Berlin - 0,1% weniger als 2015. Diebstähle nahmen am stärksten zu. Taschendiebstahl-Hotspots waren unter anderem: Alexanderplatz, Hardenbergplatz und U-Kottbusser Tor. Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S3/S9: In den beiden folgenden Nächten von 22 Uhr bis 1.30 Uhr sind die Linien zwischen Westkreuz und Olympiastadion unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Baustellen

Friedrichsfelde: Bis Ende April kommt es zu Einschränkungen auf der Straße Alt-Friedrichsfelde. In beiden Richtungen stehen zwischen Robert-Uhrig-Straße und Löwenberger Straße jeweils nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Zusätzlich wird die Fahrbahn verschwenkt. Grund dafür sind Leitungsarbeiten.

Lichtenberg: Nach dem Beginn einer neuen Bauphase an der Brückenbaustelle auf der Rhinstraße steht für etwa ein Jahr in beiden Richtungen in Höhe des S-Bahnhofs Friedrichsfelde-Ost nur je ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das Linksabbiegen ist am gesamten Knotenpunkt nicht möglich.

Prenzlauer Berg: Die Eberswalder Straße/Bernauer Straße ist in Höhe des Mauerparks in beiden Richtungen auf jeweils einen Fahrstreifen eingeengt. Hier bleibt bis Ende des Jahres eine Baustelle.

Adlershof: Die Dörpfeldstraße ist in beiden Richtungen zwischen Arndtstraße und Gellertstraße gesperrt. Bis Mitte April werden hier Gleisbauarbeiten durchgeführt.

Steglitz: Auf der Birkbuschstraße kommt es wegen einer Baustelle zu Behinderungen. In Höhe Haydnstraße ist die Fahrbahn in beiden Richtungen jeweils auf einen Fahrstreifen verengt. Die Arbeiten dauern bis Mitte April an.

Wetter

Zunächst ziehen bei uns viele Wolken vorüber, und örtlich fällt auch Regen. Später wird es freundlicher, und die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus Südwest. Nachts sinken die Temperaturen auf 10 bis 8 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )