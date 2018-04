Einsatz in Friedrichshain Polizei entdeckt nach anonymem Hinweis Drogen in Wohnung

In Friedrichshain hat die Polizei am Montagnachmittag Drogen in einer Wohnung entdeckt und zwei Männer festgenommen. Auslöser des Einsatzes war zunächst ein anonymer Hinweis gewesen, in einer Wohnung an der Boxhagener Straße 115 befinde sich "eine hilflose Person". Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, die sie begleitende Polizei öffnete die Wohnungstür in der Erwartung, dort einen Notfall vorzufinden. Doch eine hilflose Person befand sich in der Wohnung nicht. Dort hielten sich allerdings zwei Männer auf.

Die Polizisten entdeckten in der Wohnung größere Mengen Drogen und nahmen daraufhin die beiden Männer fest. Die Drogen wurden sichergestellt und in mehreren Säcken abtransportiert. Um was für Drogen es sich genau handelt, teilte die Polizei zunächst nicht nicht.