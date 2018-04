In Berlin brannte es am Sonntag in Charlottenburg, Lichterfelde und Zehlendorf. Eine Frau und ein Mann kamen ums Leben.

Feuerwehreinsatz Zwei Menschen sterben bei Bränden am Ostersonntag in Berlin

Berlin. Bei Bränden in Berliner Wohnhäusern sind am Abend des Ostersonntags zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach einem Brand in Lichterfelde sei am Abend des Ostersonntags ein Bewohner geborgen worden. Versuche, ihn wiederzubeleben, seien aber erfolglos geblieben, teilte die Feuerwehr in der Nacht zu Ostermontag mit. Weitere Menschen waren nicht betroffen.

Auch in einem Wohnhaus in Zehlendorf kam eine Frau bei einem Brand ums Leben. Sie sei am frühen Abend noch reanimiert worden, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Das Leben der Frau habe aber nicht mehr gerettet werden können. Ein Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Menschen konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Der Brand war am Nachmittag aus noch ungeklärten Gründen im zweiten Obergeschoss des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Auf Bildern der Einsatzkräfte war zu sehen, wie dichter Qualm aus dem Fenster stieg. "Das Feuer ist größtenteils unter Kontrolle", sagte der Sprecher am frühen Abend und verwies auf Nachlöscharbeiten. 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. 20 Bewohner wurden in einem Bus betreut.

Ein weiteres Feuer brach in einem Seniorenwohnheim in Charlottenburg aus. Der Brand sei harmlos, der Rauch jedoch gefährlich gewesen, teilte die Feuerwehr in der Nacht auf Twitter mit: Nach einem Einsatz mit 50 Kräften seien drei Bewohner mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden.

