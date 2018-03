Mercedes-Fahrer macht „Boulevard der Stars“ zum Trümmerfeld

Berlin. Vermutlich zu schnell, betrunken und dazu ohne gültigen Führerschein war ein 25-Jähriger in der Nacht zu Sonnabend laut Polizei unterwegs. Die Fahrt mit einem getunten Mercedes endete mit einem Unfall. Am Morgen danach erinnern lediglich ein abgeknickter Baum und ein verbogenes Parkschild an die Alkoholfahrt auf der Potsdamer Straße in Mitte.

Die Feuerwehr hat Baum und Verkehrsschild säuberlich nebeneinander auf den Bürgersteig gelegt. Gleich neben dem Stern der Schauspielerin Romy Schneider auf dem "Boulevard der Stars". Auch der im Boden eingelassene Metallstern zur Erinnerung an die deutsche Schauspielerin hat Kratzer durch den Unfallwagen abbekommen. Gleich daneben sind Bremsspuren zu erkennen. Das Wrack des Mercedes wurde noch in der Nacht von der Polizei abtransportiert.

Auf den Mittelstreifen gerast und gegen Laterne geprallt

Der verwüstete „Boulevard der Stars“

Foto: Morris Pudwell

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 25-jähriger Mann gegen 2.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Potsdamer Straße in Tiergarten in Richtung Potsdamer Platz unterwegs. Auf Höhe der Ludwig-Beck-Straße habe er die Kontrolle über seinen Pkw verloren, sei nach links von der Straße abgekommen und auf den Mittelstreifen gerast. Die Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass er auf dem Mittelstreifen erst gegen einen Lichtmast prallte, dann einen Baum streifte und beim Ausrollen ein Verkehrsschild und einen weiteren Baum touchierte.

Laut Polizei blieben er und auch die drei weiteren Insassen, eine 25-jährige Frau sowie zwei 19 und 21 Jahre alten Männer, unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizisten bemerkten, dass der Mercedes-Fahrer eine Alkoholfahne hatte und forderten ihn zu einer Atemalkoholkontrolle auf. Dieser erste Test ergab einen Wert von ungefähr 1,4 Promille. Als ihn die Beamten nach seinem Führerschein fragten, legte ihnen der junge Mann einen ausländischen Führerschein vor.

Da er es aber versäumt hatte, die ausländische Fahrerlaubnis in einen deutschen Führerschein umschreiben zu lassen, muss er sich nach Angaben der Polizei nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Fahrer wurde zu einer Gefangenensammelstelle gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Anschließend wurde er auf freien Fuß gesetzt. Der Mercedes wurde von der Polizei zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Die Unfallermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernommen.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst. Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Fahrer hat keine Versicherung und wird gesucht

In einem anderen Fall in Charlottenburg zogen die Beamten der Autobahnpolizei am Freitagabend einen Mann aus dem Verkehr, der bereits mit Haftbefehl gesucht wurde und ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten der Mann in seinem Pkw gegen 21.50 Uhr auf der Stadtautobahn A 100 auf. Der 35-Jährige war mit seinem Fiat in Richtung Wedding unterwegs. An der Abfahrt Kurfürstendamm in Halensee hielten sie den Wagen an und überprüften das Fahrzeug und die Personalien des Fahrers.

Dabei stellten die Autobahnpolizisten fest, dass das Auto ohne Versicherungsschutz auf der Straße war und aus diesem Grund bereits nach dem Fiat gefahndet wurde. Obendrein sei auch nach dem 35 Jahre alten Fahrer bereits gesucht worden, hieß es. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vor. Die noch offene Geldstrafe zahlte er vor Ort – und blieb so auf freiem Fuß, aber ohne Auto. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes für den Pkw entstempelten die Polizisten das Kennzeichen des Fiats und untersagten die Weiterfahrt. Nun muss sich der Fahrer für das Fehlen der Autoversicherung verantworten.

Bereits am Freitagnachmittag ging der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Friedrichshain ein Mann ohne Führerschein ins Netz. Beamte der 31. Einsatzhundertschaft hatten zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr an der Ecke Mühlen- und Hedwig-Wachenheim-Straße Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Gegen 16.40 Uhr hielten sie einen Mercedes-Fahrer an. Als sie Führerschein und Fahrzeugpapiere des 36-jährigen Autofahrers kontrollieren wollten, überreichte ihnen der Mann aber lediglich den Fahrzeugschein. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann offenbar noch nie einen Führerschein besessen hat. Wie lange er bereits ohne Führerschein Auto fährt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Mehr zum Thema:

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Fußgängerin in Schöneberg bei Unfall schwer verletzt

Reisebus verunglückt auf Weg ins Skigebiet – ein Toter