Fußgängerin in Schöneberg bei Unfall schwer verletzt

Eine 64 Jahre alte Fußgängerin ist am Sonnabendvormittag in Schöneberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Berlin. Bei einem Unfall in Schöneberg wurde eine Fußgängerin am Sonnabendvormittag in Schöneberg, teilte die Polizei mit. Demnach war ein 39-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Opel in der Zietenstraße unterwegs und bog links in die Bülowstraße in Richtung Nollendorfplatz ab. Dabei erfasste er die 64 Jahre alte Fußgängerin, die die Straße überquerte und ihm entgegen kam.

Rettungskräfte brachten sie mit Kopf-, Bein- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen.

( BM )