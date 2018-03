Jugendlicher schlägt mehrere Männer - Festnahme

Turbulente Szenen spielten sich in der Nacht zu Sonnabend in Niederschöneweide ab. Ein 17-Jähriger ging auf mehrere Menschen los.

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zu Sonnabend in Niederschöneweide auf mehrere Menschen losgegangen, darunter einen Busfahrer, einen Fahrgast und zwei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn.

Begonnen hatte alles gegen 22.20 Uhr in einem BVG-Bus der Linie 165 am Cajamarcaplatz. Dort bekant der 17-Jährige Streit mit einem unbekannten Fahrgast, den er dabei schlug. Dieser wiederum brachte den Angreifer zu Boden und hielt ihn kurz fest. Als er ihn jedoch losließ, ging der 17-Jährige sofort wieder auf den Fahrgast los, jagte ihn durch den Bus, in eine nahe Tram und wieder zurück in den Bus. Als der 51 Jahre alte Busfahrer zu schlichten versuchte, wurde er von dem 17-Jährigen ebenfalls geschlagen.

Währenddessen hatten Fußgänger zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn auf die Situation aufmerksam gemacht. Doch der 17-Jährige griff auch diese beiden 25 und 38 Jahre alten Männer an. Zivilfahnder nahmen den 17-Jährigen schließlich fest, mussten ihn aber dafür zu Boden bringen und fesseln. Einsatzkräfte einer Hundertschaft brachten den Schläger schließlich in eine Gefangenensammelstelle, wo ihm Blut abgenommen wurde. Auch während der polizeilichen Maßnahmen gab der Jugendliche keine Ruhe, sondern beschimpfte und beleidigte die Beamten in einem fort. Gegen ihn wurde ein sogenannter Anschlussgewahrsam angeordnet. Erst gegen 7 Uhr am Morgen wurde er wieder entlassen.

Der Busfahrer musste seinen Dienst beenden. Er klagte ebenso wie der 38 Jahre alte Sicherheitsmitarbeiter über Schmerzen. Eine ärztliche Behandlung war aber laut Polizei nicht nötig.