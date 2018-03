Autofahrer wurde mit Haftbefehl gesucht

Beamte der Autobahnpolizei haben am Freitagabend auf der Stadtautobahn in Charlottenburg einen Autofahrer überprüft, dessen Fiat ihnen gegen 21.50 in Richtung Wedding aufgefallen war. Die Polizisten stoppten den 35 Jahre alten Fahrer an der Abfahrt Kurfürstendamm. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Auto keine Versicherung hatte und der Fahrer zur Fahndung ausgeschrieben war, weil gegen ihn ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Der Mann zahlte eine Geldstrafe und blieb deshalb auf freiem Fuß. Die Polizisten entstempelten die Kennzeichen des Fiat und verboten die Weiterfahrt.

( BM )