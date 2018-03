Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Radfahrerin schwer verletzt: Eine Fahrradfahrerin ist am Freitagnachmittag in Charlottenburg schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war die 55-Jährige vom Gehweg der Pestalozzistraße auf die Fahrbahn gefahren, wo sie mit einem vorbeifahrenden Opel zusammenstieß, dessen 37 Jahre alter Fahrer von der Kaiser-Friedrich-Straße links in Richtung Suarezstraße abgebogen war. Die Frau stürzte und erlitt Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

( BM )