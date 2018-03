Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Friedrichshain haben Polizisten einen Autofahrer ohne Führerschein aufgegriffen. Die Beamten hatten am Freitagnachmittag an der Ecke Mühlen- und Hedwig-Wachenheim-Straße eine Verkehrskontrolle vorgenommen. Dabei wurde auch der 36 Jahre alte Fahrer eines Mercedes kontrolliert. Den verlangten Fahrzeugschein konnte er zwar vorweisen, jedoch keinen Führerschein. Es stellte sich heraus, dass er offenbar auch noch nie einen besessen hat. Wie lange der Mann schon so Auto fährt, wird noch ermittelt. Die Beamten beschlagnahmten den BMW.

( BM )