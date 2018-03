Ladendieb greift Detektive an

Ein 28 Jahre alter Ladendieb hat am Freitagvormittag zwei Ladendetektive in einem Lebensmittelgeschäft an der Kantstraße in Charlottenburg angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Sicherheitsangestellten den Mann dabei beobachtet, wie er von Spirituosenflaschen die Sicherheitsetiketten mit einem Messer entfernte und in seiner Jacke verstaute. Die beiden Detektive sprachen den Mann an, als er das gerade bei einer dritten Flasche tun wollte. Draufahin soll der 28-Jährige mit dem Messer Stichbewegungen in Richtung der 35- und 38-Jährigen gemachdt haben. Der 38-Jährige schaffte es, dem MAnn das Messer aus der Hand zu schlagen und ihn zusammen mit seinem Kollegen zu Boden zu bringen.

Polizisten brachten den verhinderten Ladendieb in eine Gefangenensammelstelle.

