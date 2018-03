Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Radfahrerin schwer verletzt: Eine Fahrradfahrerin ist am Freitagnachmittag in Charlottenburg schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war die 55-Jährige vom Gehweg der Pestalozzistraße auf die Fahrbahn gefahren, wo sie mit einem vorbeifahrenden Opel zusammenstieß, dessen 37 Jahre alter Fahrer von der Kaiser-Friedrich-Straße links in Richtung Suarezstraße abgebogen war. Die Frau stürzte und erlitt Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Festnahme nach Autoeinbruch: Zivilfahnder der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Sonnabend in Mariendorf einen 20-Jährigen festgenommen. Die Beamten hatten den Mann gegen 23 Uhr dabei beobachtet, wie er mit einem Stein das Fenster der Beifahrertür an einem Mercedes am Mariendorfer Damm einschlug, die Tür öffnete und sich ins Auto setzte. Der Mann war noch beim Durchwühlen des Wageninneren, als die Polizisten ihn festnahmen. Geprüft wird jetzt, ob der Verdächtige weitere Einbrüche begangen haben könnte.

Autofahrer mit Haftbefehl: Beamte der Autobahnpolizei haben am Freitagabend auf der Stadtautobahn in Charlottenburg einen Autofahrer überprüft, dessen Fiat ihnen gegen 21.50 in Richtung Wedding aufgefallen war. Die Polizisten stoppten den 35 Jahre alten Fahrer an der Abfahrt Kurfürstendamm. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Auto keine Versicherung hatte und der Fahrer zur Fahndung ausgeschrieben war, weil gegen ihn ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Der Mann zahlte eine Geldstrafe und blieb deshalb auf freiem Fuß. Die Polizisten entstempelten die Kennzeichen des Fiat und verboten die Weiterfahrt.

Mercedes rast über "Boulevard der Stars" Ein Mercedes Fahrer hat in der Nacht zu Sonnabend auf dem Potsdamer Platz in Mitte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mann war offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er von der Straße abkam und über den Mittelstreifen, in diesem Bereich der "Boulevard der Stars", raste. Der Wagen rammte einen Laternenmast, einen Baum und ein Verkehrsschild, bevor er auf der Straße zu stehen kam. Der Mercedes wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, nach ersten Angaben von vor Ort sollen vier Menschen in dem Auto gewesen sein, die wohl größtenteils unverletzt blieben. In dem Abschnitt gilt Tempo 30.

Moabit: Um 12 Uhr startet ein Ostermarsch an der Tusnelda-Allee und nimmt einen Rundkurs über Turmstraße, Gotzkowskystraße, Levetzowstraße, Bundesratsufer, Bochumer Straße und Alt-Moabit zurück zur Tusnelda-Allee. Bis etwa 16 Uhr können kurze Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich auftreten.

Moabit, Wedding, Tiergarten und Mitte:

Um 15 Uhr startet eine Fahrrad-Demonstration am U-Bahnhof Turmstraße und zieht via Stromstraße, Putlitzbrücke, Friedrich-Krause-Ufer, Torfstraßensteg, Nordufer, Fehmarner Straße, Föhrer Straße, Luxemburger Straße, Müllerstraße, Chausseestraße, Liesen­straße, Gartenstraße, Kleine Hamburger Straße, Linienstraße, Tucholskystraße, Ebertbrücke, Am Weidendamm, Friedrichstraße, Mohrenstraße, Mauerstraße, Voßstraße, Ebertstraße, Lennéstraße, Kemperplatz und Tiergartenstraße zur Stauffenbergstraße. Bis ca. 19 Uhr sind größere Verkehrsstörungen entlang der Wegstrecke möglich.

Es wird wechselhaft und recht kühl. Der Himmel wird überwiegend stark bewölkt sein, es ist mit Regen oder Sprühregen zu rechnen. Maximal sechs Grad werden erwartet.

