Mercedes-Fahrer rast über "Boulevard der Stars"

Ein Mercedes Fahrer hat in der Nacht zu Sonnabend auf dem Potsdamer Platz die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mann war offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er von der Straße abkam und über den Mittelstreifen, in diesem Bereich der "Boulevard der Stars", raste. Der Wagen rammte einen Laternenmast, einen Baum und ein Verkehrsschild, bevor er auf der Straße zu stehen kam. Der Mercedes wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, nach ersten Angaben von vor Ort sollen vier Menschen in dem Auto gewesen sein, die wohl größtenteils unverletzt blieben. In dem Abschnitt gilt Tempo 30.

Die Potsdamer Straße war bis zum frühen Morgen gesperrt.

( BM )