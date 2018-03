Sprengstoffpäckchen: Hintergrund weiter unklar

Berlin. Nach dem Fund eines zündfähigen Sprengstoff-Päckchens in Berlin-Kreuzberg ist der Hintergrund weiter unklar. Es gebe keinen neuen Stand bei den Ermittlungen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Karfreitag.

Am Donnerstagmorgen war das Päckchen in einem Briefkasten der Handwerkskammer am Mehringdamm entdeckt worden. Spezialisten entschärften den kleinen Sprengsatz. Möglicherweise ist der Täter der selbe wie bei einem im Dezember in Potsdam aufgetauchten Päckchen und einem ähnlichen Vorfall in Frankfurt (Oder).