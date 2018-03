Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Ein in in der Nähe befindlicher Streifenwagen traf kurz nach dem Notruf ein.

Unbekannte setzten am frühen Freitagmorgen in der Gudvangerstrasse in Berlin Prenzlauer Berg einen Mercedes in Brand.

Mercedes angezündet: Unbekannte haben Donnerstagnacht einen Mercedes in der Gudvangerstraße in Prenzlauer Berg angezündet, teilte die Polizei mit. Gegen 2:10 Uhr bemerkten Zivilpolizisten zufällig den Brand am Radkasten, als sie vorbei fuhren. Mit Feuerlöschern erstickten sie das Feuer schnell. Verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz ermittelt, ob die Tat einen politischen Hintergrund hat.

Raser auf A100 erwischt: Ein Mercedes war in Charlottenburg in der vergangenen Nacht deutlich zu schnell unterwegs. Den Beamten der Autobahnpolizei kam der Wagen gegen 2 Uhr auf der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Wedding vor die Linse. Er wurde in Höhe der Knobelsdorffbrücke mit 112 Kilometern pro Stunde gemessen, obwohl dort nur 60 km/h erlaubt waren.

20-Jähriger bedroht Bargäste mit Waffe: Nach einer Bedrohung mit einer Waffe wurde ein Mann in Lichtenberg am Donnerstagabend vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit. Demnach waren der später Festgenommene im Alter von 22 Jahren und sein 20-jähriger Begleiter Gäste in einer Bar in der Mauritiuskirchstraße. Da beide gegen 20 Uhr offenbar betrunken waren, verweigerte eine 31-jährige Angestellte ihnen weitere alkoholischer Getränke und forderte sie zum Gehen auf. Der Aufforderung kam das Duo nach.

Etwa eine halbe Stunde später kehrten die beiden jungen Männer jedoch wieder zurück. Wieder versuchte der Ältere die Mitarbeiterin zu überreden, ihnen wieder Alkohol auszuschenken. Als die Männer daraufhin erneut der Bar verwiesen wurden, schlug der 22-Jährige seine Jacke zur Seite, woraufhin die Kellnerin eine Waffe im Hosenbund entdeckte. Diese hielt der junge Mann dann einem 47-jährigen Gast an den Kopf und drohte, ihn umzubringen. Dem Bedrohten gelang es dann, den Verdächtigen zu überwältigen und ihn zu entwaffnen. Weitere Gäste eilten zur Hilfe. Das Duo sowie die benutzte Waffe, bei der es sich um eine Gaswaffe handelte, und eine Soft-Air-Waffe, wurden zwischenzeitlich gerufenen Polizisten übergeben. Eine bei dem 22-Jährigen durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,4 Promille.

Farbschmiererei an Jobcenter: In der vergangenen Nacht wurde an einem Jobcenter in Moabit eine Sachbeschädigung festgestellt. Ein Mitarbeiter einer Objektsschutzstreife bemerkte gegen 1 Uhr die Farbschmierereien an der Hausfassade und einer Jalousie der Arbeitsagentur in der Sickingenstraße. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

S3: Bis zum 4. November wird auch sonnabends in der Zeit von 08:00-21:00 Uhr sowie Sonn- und Feiertagen von 09:00-21:00 Uhr zwischen Friedrichshagen und Erkner ein 10-Minuten Takt angeboten.

S41/S42 und S46: Auf dem südlichen S-Bahn-Ring läuft der zweite Bauabschnitt. Zwischen Hermannstraße und Südkreuz fahren keine S-Bahnen. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen ist bis Montagmorgen, 9. April, eingerichtet. Gleichzeitig fällt die U-Bahn-Linie U7 bis zum 9. April als Umfahrung aus. Zwischen Hermannplatz und Möckern­brücke fahren ebenfalls Busse.

Mitte: Aufgrund der Karfreitagsprozession mit circa 500 Teilnehmern kommt es in der Zeit von 11:00 bis 13:30 Uhr zu kurzzeitigen Sperrungen im Bereich Spandauer Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Behrenstraße, Markgrafenstraße, Friedrichstraße und Gendarmenmarkt.

Gesamte Innenstadt: Aufgrund eines Fahrradkorsos mit mehreren hundert Teilnehmern, der am Heinrichplatz in Kreuzberg startet, kann es ab 20:00 Uhr bis Mitternacht in der gesamten Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Sonnenschein und Wolken wechseln sich ab, und es bleibt überwiegend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost.

