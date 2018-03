Polizeihund erschnüffelt Einbrecher auf der Gästetoilette

Die Polizei hat zwei Einbrecher in Dahlem festgenommen. Einer der Männer hatte sich versteckt, doch das entging einem Spürhund nicht.

Berlin. Polizisten haben am Mittwochabend in Dahlem zwei Einbrecher am Carpinusweg festgenommen. Ein Anwohner rief gegen 21.10 Uhr die Polizei, als er dort zwei dunkel gekleidete Personen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses herumschleichen sah.

Die Beamten entdeckten eine aufgebrochene Terrassentür und kurz darauf einen Einbrecher im Flur. Der Zweite war zunächst nicht zu entdecken. Deshalb umstellten die Einsatzkräfte das Haus und riefen Hundeführer hinzu. Diese durchsuchten das Haus mit ihrem Hund und nahmen den Mann auf der Gästetoilette fest, wo er sich versteckt hatte.

Die beiden 39 und 49 Jahre alten Einbrecher wurden zu einer Wache gebracht und dort dem Einbruchskommissariat der Polizei überstellt.

