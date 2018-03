Angriff mit Messer und Pfefferspray - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben eine vierköpfige Gruppe in der S-Bahn am Hauptbahnhof mit Pfefferspray angegriffen und mit einem Messer bedroht.

Berlin. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen eines Angriffs in der S-Bahn am Mittwoch. Demnach kam es am Mittwochnachmittag in einer S-Bahn zwischen zwei vierköpfigen Personengruppen zu einem Streit. Kurz nach 16 Uhr gerieten die Geschädigten mit den unbekannten Männern in einem Zug der Linie S3 zunächst verbal aneinander, nachdem sie sich über deren Lautstärke beschwert hatten.

Daraufhin zog einer der Tatverdächtigen unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte mehrfach in Richtung der Geschädigten. Nachdem beide Personengruppen die Bahn am Berliner Hauptbahnhof verließen, ging ein weiterer Tatverdächtiger mit gezogenem Messer auf die vier Opfer zu. Die Angegriffenen retteten sich vom Bahnsteig und alarmierten die Polizei.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Die Bundespolizei sucht Zeugen

Alle vier Geschädigten klagten über Augenreizungen; lehnten eine notärztliche Behandlung jedoch ab. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der gefährlichen Körperverletzung gegen die vier unbekannten Tatverdächtigen und sucht nach weiteren Zeugen. Dazu fragt die Bundespolizei: Wer hat am Mittwoch, 28. März 2018 gegen 16:10 Uhr die Auseinandersetzung in der S3 bzw. am Berliner Hauptbahnhof beobachtet und kann Angaben zu den Taten und/oder den Tätern geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 und unter 030/20622 93 60 entgegen.

Mehr zum Thema:

Unbekannter Mann beim Joggen zusammengebrochen

Überfall auf Wettbüro: Polizei fahndet mit Bildern und Video

Jungen überfallen – Polizei ermittelt Tatverdächtigen

( BM )