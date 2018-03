Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Zwei Männer wollten am Kurfürstendamm in Charlottenburg einen Pkw aufbrechen. Dabei wurden sie von Zivilkräften beobachtet und festgenommen

Fluchtfahrt endet mit Unfall: Auf der Flucht nach einem Diebstahl am Kurfürstendamm haben zwei junge Männer am Mittwochabend einen Unfall auf der Stadtautobahn gebaut. Mit einer gestohlenen Handtasche setzten sich die Diebe gegen 18:55 Uhr in einen Wagen und fuhren auf die Stadtautobahn, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Dort kollidierten sie mit einem anderen Auto, ließen ihren Wagen stehen und machten sich zu Fuß davon. Ein 17-Jähriger, der das Auto ohne Führerschein gefahren war, stellte sich später am Abend. Der andere Täter blieb zunächst flüchtig.

Autoknacker festgenommen: Zwei Männer wollten am Mittwochabend am Kurfürstendamm in Charlottenburg einen Pkw aufbrechen. Dabei wurden sie von Zivilkräften beobachtet und anschließend von den Einsatzkräften festgenommen .

Unfall mit Fahrerflucht: An der Kreuzung Müllerstrasse Ecke Seestrasse in Wedding ist es Mittwochnacht zu einem Unfall gekommen, teilte die Polizei mit. Eine Radfahrerin wurde gegen 1:20 Uhr von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer flüchtete mit seinem Wagen, ohne sich um die Frau zu kümmern.

S41/S42 und S46: Auf dem südlichen S-Bahn-Ring läuft der zweite Bauabschnitt. Zwischen Hermannstraße und Südkreuz fahren keine S-Bahnen. Ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen ist bis Montagmorgen, 9. April, eingerichtet. Gleichzeitig fällt die U-Bahn-Linie U7 bis zum 9. April als Umfahrung aus. Zwischen Hermannplatz und Möckern­brücke fahren ebenfalls Busse.

Staustellen

Marienfelde: Auf der Säntisstraße beginnen am Morgen die Arbeiten zum Bau einer Straßenunterführung unter den Bahngleisen. Bis Mitte 2021 ist die Straße in beiden Richtungen zwischen Albanstraße und Hossauerweg gesperrt. Für Fußgänger wurde eine provisorische Fußgängerbrücke errichtet. Die BVG-Buslinien X11, M11 und 277 werden für die Zeit der Arbeiten umgeleitet.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Konzertes in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 20:00 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystraße und Eberswalder Straße ab circa 18:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Charlottenburg und Wilmersdorf: Im Tunnel am Adenauerplatz (Straßenzug Lewishamstraße/Brandenburgische Straße) finden in der Zeit von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr Reinigungsarbeiten statt. Wechselseitig wird hierfür jeweils der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Anfangs ist es überwiegend stark bewölkt, und gebietsweise fällt Regen oder Nieselregen. Im Tagesverlauf bekommt die Wolkendecke immer mehr Lücken, es gibt aber auch noch einige Schauer. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 5 und 9 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus West. Nachts sinken die Temperaturen auf plus 1 bis minus 1 Grad. Morgen erwartet uns freundliches und trockenes Wetter mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 10 Grad.

