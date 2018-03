15 Kilogramm Marihuana und Zigaretten beschlagnahmt

Bei mehreren Durchsuchungen hat die Polizei am Dienstagmorgen in Mitte und Friedrichshain 15 Kilogramm Marihuana und 370.000 gestohlene Zigaretten sichergestellt. Das Rauschgift habe einen Verkaufswert von rund 100.000 Euro, die Zigaretten von rund 93.000 Euro, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Die Einsatzkräfte hatten eine Wohnung und ein Lokal in Mitte sowie ein Lagerhaus in Friedrichshain durchsucht. Zudem wurden neun Mobiltelefone und ein Computer beschlagnähmt. Der 43 Jahre alte Betreiber des Lokals wurde vorläufig festgenommen und erhielt Haftbefehl.

( BM )