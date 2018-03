Der Mann lief in Marienfelde auf einem Gehweg mit einer Pistole herum. Spezialkräfte der Polizei rückten an und nahmen ihn fest.

Spezialkräfte der Polizei haben einen bewaffneten Mann in Marienfelde festgenommen. Ein Zeuge hatte am Dienstag die Polizei gerufen, weil auf dem Gehweg ein schreiender Mann mit einer Pistole in der Hand herumgelaufen war.

Das SEK drang wenig später in die Wohnung des Mannes an der Hildburghauser Straße ein. Die Beamten fanden eine Schreckschusswaffe und nahmen den Mann mit.

( BM/dpa )