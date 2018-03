Transporter brennen neben türkischem Möbelhaus in Neukölln

Berlin. Vor der Neuköllner Filiale der Möbelkette Istikbal in Neukölln sind am frühen Mittwochmorgen zwei Transporter und ein Laster durch Feuer schwer beschädigt worden. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Parkhaus konnte nach ersten Informationen verhindert werden. Die Sonnenallee war während der Löscharbeiten zwischen Dammweg und Ziegrastraße voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Vor etwas mehr als zwei Wochen war ein Brandanschlag auf die Koca-Sinan-Moschee an der Pankower Allee in Reinickendorf verübt worden, die zum türkischen Moscheeverband Ditib gehört. Mitte Februar brannte an der Yorckstraße in Schöneberg ein Ditib-Transporter.