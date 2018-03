Das Feuer in Friedrichshagen war am Abend weithin sichtbar

In einer 100 Quadratmeter großen Laube in Friedrichshagen ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Feuer in Berlin Laubenbrand in Friedrichshagen: 40 Kräfte im Einsatz

Berlin. In einer 100 Quadratmeter großen Laube in Friedrichshagen ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 40 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren im Einsatz, um das Feuer an der Charlotte-E.-Pauly-Straße zu löschen. Aufgrund der schlechten Wasserversorgung mussten Einsatzkräfte nachalarmiert werden. Brandursache und Informationen über mögliche Verletzte lagen zunächst nicht vor.

#Feuer #Friedrichshagen

In der Charlotte-E.-Pauly-Straße brennt eine 100qm große Laube. Unsere Kräfte der #FreiwilligenFeuerwehr Friedrichshagen haben aufgrund einer schlechten Wasserversorgung vor Ort nachalarmiert. Rund 40 Kräfte sind nun bald vor Ort. Hier dauert es.... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 26, 2018

( BM )