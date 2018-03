Auto überschlägt sich: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall

Bei einem Unfall in Wittenau sind zwei Autos am Sonntag an einer Kreuzung zusammen geprallt (Archiv)

Zwei Autos krachten bei einem Unfall in Wittenau am Sonntag zusammen. Offenbar war ein BMW-Fahrer bei Rot über die Ampel gefahren.

Berlin. Bei einem Unfall in Wittenau sind am späten Sonntagnachmittag zwei Wagen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 32-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem BMW über die Oranienburger Straße. Dabei überquerte er die Ampel an der Kreuzung Am Nordgraben offenbar bei rot und stieß mit dem Opel einer 20-Jährigen zusammen, die die Kreuzung bei grünem Licht passierte. Durch den Aufprall wurde der Opel von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und prallte gegen einen Ampelmast, der dadurch aus dem Boden gerissen wurde.

Die 20-Jährige und die drei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 19, 43 und 48 Jahren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Kreuzung blieb in der Folge rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst. Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen

Mehr zum Thema:

Auto erfasst Rollerfahrerin - schwer verletzt

Taxi kracht in haltenden Renault, Fahrer flüchtet zu Fuß

( BM )