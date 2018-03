Auto erfasst Rollerfahrerin - schwer verletzt

Eine 47-jährige Rollerfahrerin wurde bei einem Unfall in Wilmersdorf schwer verletzt (Archiv)

Bei einem Unfall in Wilmersdorf ist eine Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Ein Autofahrer übersah sie offenbar beim Wenden.

Eine 47 Jahre alte Rollerfahrerin ist am Sonntagmittag bei einem Unfall in Wilmersdorf schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 12.50 Uhr auf der Blissestraße unterwegs, als sie vom Wagen eines 26-Jährigen, der gerade wendete, angefahren wurde, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen.

Die Rollerfahrerin stürzte demnach auf die Fahrbahn. Sie kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst. Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen

Mehr zum Thema:

Fünf Verletzte bei Unfall in Wittenau

Unfallopfer erst nach 40 Minuten aus Wrack befreit

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

( dpa )