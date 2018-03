In der Nacht ist es in der Küche eines Neuköllner Lokals zu einem handfesten Streit gekommen. Ein Angestellter wurde schwer verletzt.

Mann verletzt Streit in Küche von Neuköllner Restaurant endet blutig

Ein 31 Jahre alter Mann ist bei einem Streit in der Küche eines Restaurants an der Karl-Marx-Straße schwer verletzt worden. Die 28 Jahre alte Freundin des Mannes habe ihn gegen 3 Uhr aus dem Ohr blutend vorgefunden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Laut Zeugenaussagen soll der 31-Jährige zuvor mit einem Arbeitskollegen gestritten haben.

Rettungskräfte brachten den Verletzten mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, wo er nach einer Notoperation bleiben musste. Die Polizei ermittelt.

( BM )