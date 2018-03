Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Rollerfahrerin schwer verletzt: Eine 47 Jahre alte Rollerfahrerin ist bei einem Unfall in Wilmersdorf schwer verletzt worden. Die Frau sei am Sonntag auf der Blissestraße von einem Auto, das gerade wendete, angefahren worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Die Rollerfahrerin stürzte demnach auf die Fahrbahn. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Fünf Verletzte bei Unfall auf Kreuzung: Bei einem schweren Unfall auf einer Kreuzung in Reinickendorf sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 32 Jahre alter Autofahrer am Sonntag beim Abbiegen den Wagen einer 20-Jährigen übersehen. Der Aufprall war demnach so heftig, dass das Auto der jungen Frau gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Neben der Frau wurden nach Polizeiangaben drei ihrer Mitfahrer verletzt. Auch der 32 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens musste behandelt werden. Die Kreuzung an der Oranienburger Straße war stundenlang gesperrt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S2: Bis 3. April SEV zwischen Blankenfelde und Priesterweg.

Tram

61/63: Bis 9. April SEV zwischen Rathaus Köpenick und Karl-Ziegler-Straße.

Baustellen

A114 (Pankow-Zubringer): Ab ca. 9 Uhr steht wegen Brückenarbeiten zwischen dem AD Pankow und der AS Schönerlinder Straße bis voraussichtlich Ende 2020 nur ein Fahrstreifen für jede Richtung zur Verfügung.

Prenzlauer Berg: Die Eberswalder-/Bernauer Straße wird in Höhe des Mauerparks in beiden Richtungen bis Ende des Jahres auf jeweils einen Fahrstreifen eingeengt.

Adlershof: Wegen Gleisbauarbeiten ist die Dörpfeldstraße ab ca. 7.30 Uhr in beiden Richtungen zwischen Arndt- und Gellertstraße bis Mitte April gesperrt.

Steglitz: Wegen Bauarbeiten auf der Filandastraße ist in Richtung Schildhornstraße vor der Bergstraße bis Anfang April nur ein Fahrstreifen frei. Charlottenburg: Die Kantstraße ist wegen eines Kraneinsatzes ab ca. 8 Uhr bis Dienstagabend in Richtung Westend zwischen Leibnizstraße und Weimarer Straße auf einen Fahrstreifen eingeengt.

Wetter

Zunächst ziehen viele Wolken vorüber, und es fällt auch hier und da Regen oder Nieselregen. Im Laufe des Tages wird es aber langsam freundlicher, und die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )