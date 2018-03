In Wittenau sind an einer Kreuzung ein Cabrio und ein weiteres Auto in einander gekracht. Fünf Menschen wurden dabei verletzt.

Crash an Kreuzung Fünf Verletzte bei Unfall in Wittenau

Berlin. An der Kreuzung Oranienburger Straße Ecke Am Nordgraben in Berlin-Wittenau hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet. Dabei stießen zwei Autos zusammen, eines kippte dabei auf die Seite. Fünf Personen wurden leicht verletzt.

