Streit in Club eskaliert - Mann mit Messer verletzt

Berlin. Sonntag früh ist ein Mann in Kreuzberg schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach ersten Ermittlungen soll es gegen 5 Uhr in einem Club an der Obentrautstraße eine Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen, seinen beiden 26 und 29 Jahre alten Begleitern und dem Betreiber des Clubs, einem Türsteher sowie einem unbekannten Mann gekommen sein.

Die beiden Begleiter sollen im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit Fäusten und einem Baseballschläger geschlagen worden sein. Die Angegriffenen flüchteten daraufhin aus dem Club.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Der 26-jährige verließ dann auch den Club, soll dann von der mittlerweile auf neun Männern angewachsenen Gruppe bis zum Mehringdamm verfolgt worden sein und erhielt dort wohl einen Messerstich in einen Oberschenkel.

Rettungssanitäter brachten ihn mit einer stark blutenden Wunde in eine Klinik. Seine beiden Begleiter erlitten leichte Kopfverletzungen. Der 41 jahre alte Clubbetreiber und der 32 jahre alte Türsteher wurden ermittelt. Polizisten brachten die beiden zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in eine Gefangenensammelstelle. Nach den Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Ihre genaue Tatbeteiligung, ihre möglichen Mittäter und die Hintergründe der Geschehnisse sind Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei führt.

( BM )