Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

ICE Berlin-Hannover: 500 Fahrgäste sitzen fest: Auf der ICE-Strecke zwischen Berlin und Hannover kommt es am Sonntagvormittag zu massiven Einschränkungen: Wegen eines tödlichen Unfalls am Bahnhof Elstal westlich von Berlin müssen rund 500 Fahrgäste eines ICE auf freier Strecke in einen Ersatzzug umsteigen. Die Bundespolizei und die Feuerwehr sind im Einsatz. Der Zug hatte die Person gegen 9.20 Uhr im Bahnhof Elstal erfasst. Ob es sich dabei um einen Suizid handelt, wird derzeit geklärt. Der ICE kam erst hinter dem Bahnhof auf freier Strecke zum Stehen. Ein Ersatzzug sei angefordert, sagte ein Bundespolizeisprecher.

Unfallopfer erst nach 40 Minuten aus Wrack befreit: Der Fahrer eines verunglückten Autos konnte am Sonntagvormittag bei Rahnsdorf erst nach etwa 40 Minuten aus dem Wrack befreit werden. Das Auto war gegen 7.15 Uhr auf der Fürstenwalder Allee aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen einen Straßenbaum gefahren. Die Front des Skodas wurde dabei komplett zerstört. Bilder vom Unfallort zeigen einen Tachostand von 100 km/h, erlaubt sind auf der Straße 50 km/h. Der Beifahrer konnte laut ersten Informationen von vor Ort relativ leicht befreit werden. Die Einsatzkräfte rückten mit schwerem Gerät an und mussten große Teile der Autofront wegschneiden, um den Fahrer befreien zu können. Der Mann wurde anschließend zunächst in einem Rettungswagen behandelt, bevor er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Fürstenwalder Allee war am Sonntagvormittag gesperrt.

Zwei Tankstellen in Berlin überfallen: Unbekannte haben am Sonnabend in Berlin zwei Tankstellen überfallen. Der erste Überfall ereignete sich gegen 16 Uhr an der Damerowstraße in Pankow. Zwei Maskierte bedrohten dort einen Tankstellen-Angestellten mit einem Schlagstock. Daraufhin öffnete der 19-Jährige die Kassen und die Räuber griffen sich selbst das Geld. Anschließend flüchtete das Duo. Der zweite Überfall ereignete sich in einer Tankstelle an der Hildburghauser Straße in Treptow-Köpenick gegen 22 Uhr. Ein Täter bedrohte einen 37 Jahre alten Verkäufer mit einer Schusswaffe und verlangte Geld sowie Zigaretten. Während der Angestellte die geforderten Sachen übergab, nahm der Komplize des Bewaffneten Spirituosenflaschen und Süßwaren aus den Auslagen. Anschließend verließen die maskierten Räuber die Tankstelle und liefen in Richtung Hochstraße davon. In beiden Fällen ermittelt ein Raubkommissariat.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt: Ein Motorradfahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall in Altglienicke schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 39-Jährige gegen 19.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Rudower Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam, die Bordsteinkante überfuhr und sich mit seiner Maschine überschlug. Rettungssanitäter brachten ihn mit Arm- und Beinbrüchen in ein Krankenhaus.

S1: Ab ca. 7 Uhr besteht bis Montagmorgen, ca. 1.30 Uhr, wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Schöneberg und Anhalter Bahnhof. Bitte Umfahrung via Südkreuz nutzen. Der S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke wird durch einen Ersatzverkehr mit Bussen angebunden.

U7: Bis 9. 4. kein Zugverkehr zwischen den U-Bahnhöfen Möckernbrücke und Hermannplatz. Hier fahren als Ersatz Busse.

Neukölln: Für einen Kraneinsatz ist die Silbersteinstraße in beiden Richtungen zwischen Bendastraße und Walterstraße von 6 Uhr bis 20 Uhr gesperrt.

Moabit/Tiergarten: Wegen eines Filmdrehs ist der Tunnel Tiergarten-Spreebogen (B96) von 23.30 Uhr bis ca. 4 Uhr in Richtung Kreuzberg zwischen Heidestraße/Hauptbahnhof und Kemperplatz gesperrt.

Der Tag beginnt freundlich. Örtlich gibt es noch Nebel oder Hochnebel, dann scheint aber teilweise die Sonne. Später ziehen immer mehr Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 9 bis 12 Grad, nachts gehen sie auf drei Grad zurück. Dazu weht ein schwacher Wind aus West beziehungsweise Nordwest.

