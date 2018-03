Nach einem Personenunfall in Elstal östlich von Berlin müssen die Reisenden in einen Ersatzzug umsteigen.

Wustermark. Auf der ICE-Strecke zwischen Berlin und Hannover kommt es am Sonntagvormittag zu Einschränkungen: Wegen eines Personenunfalls am Bahnhof Elstal westlich von Berlin müssen rund 500 Fahrgäste eines ICE in einen Ersatzzug umsteigen. Die Bundespolizei ist im Einsatz.

+++Aktuell+++ aufgrund eines Personenunfalls am Bahnhof #Elstal kommt es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen #Berlin & #Hannover. Ca. 500 Reisende eines ICE müssen in einen Ersatzzug umsteigen. Wir sind im Einsatz. — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) March 25, 2018

Weitere Details zu dem Unfall lagen zunächst nicht vor.

( BM )