ICE Berlin-Hannover: 500 Fahrgäste saßen fest

Nach einem tödlichen Unfall am Bahnhof Elstal östlich von Berlin mussten die Reisenden auf freier Strecke in einen Ersatzzug umsteigen.

Wustermark. Auf der ICE-Strecke zwischen Berlin und Hannover ist es am Sonntagvormittag zu massiven Einschränkungen gekommen: Wegen eines tödlichen Unfalls am Bahnhof Elstal westlich von Berlin mussten rund 500 Fahrgäste eines ICE auf freier Strecke in einen Ersatzzug umsteigen. Die Bundespolizei und die Feuerwehr waren im Einsatz.

+++Aktuell+++ aufgrund eines Personenunfalls am Bahnhof #Elstal kommt es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen #Berlin & #Hannover. Ca. 500 Reisende eines ICE müssen in einen Ersatzzug umsteigen. Wir sind im Einsatz. — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) March 25, 2018

Der Zug hatte die Person gegen 9.20 Uhr im Bahnhof Elstal erfasst. Ob es sich dabei um einen Suizid handelt, wird derzeit geklärt. Der ICE kam erst hinter dem Bahnhof auf freier Strecke zum Stehen.

Die 500 Passagiere konnten ihre Fahrt kurz vor 13 Uhr in einem Ersatzzug fortsetzen, teilte die Bundespolizei mit. Die Strecke bleibe aufgrund der Ermittlungen am Sonntag aber noch gesperrt, hieß es weiter.

Fühlen Sie sich manchmal depressiv oder hatten Sie auch schon einmal Suizidgedanken? Oft hilft es, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Der Berliner Krisendienst bietet 24 Stunden am Tag kostenlose Hilfe in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen - auch bei akuten Problemen. Telefonisch, persönlich und in zugespitzten Situationen auch vor Ort.

( BM )