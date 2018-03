Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Berlin. Ein Motorradfahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall in Altglienicke schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 39-Jährige gegen 19.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Rudower Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam, die Bordsteinkante überfuhr und sich mit seiner Maschine überschlug. Rettungssanitäter brachten ihn mit Arm- und Beinbrüchen in ein Krankenhaus.

Erst am Freitagabend war es zu einem schweren Unfall mit einem Motorradfahrer im Tiergartentunnel gekommen. Der 27-Jährige erlag seinen Verletzungen noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

( BM )