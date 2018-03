Sprayer fliehen vor Polizei und krachen gegen Baum

Auslöser der Jagd: An der Knobelsdorffstraße sollen die drei Tatverdächtigen einen S-Bahn besprüht haben.

Auf der Flucht vor der Polizei haben drei mutmaßliche Sprayer in Charlottenburg einen Unfall verursacht.

In Charlottenburg sollen sie eine S-Bahn besprüht haben. Dann lieferten sich die Männer eine Verfolgungsjagd bis nach Wedding.

Berlin. Auf der Flucht vor der Polizei haben drei mutmaßliche Sprayer in Charlottenburg ihren Wagen vor einen Baum gesetzt. Zwei Männer konnten daraufhin festgenommen werden, der dritte Mann flüchtete zu Fuß.

Laut ersten Informationen von vor Ort hatten Zivilbeamte beobachtet, wie die Männer auf einer Abstellanlage an der Knobelsdorffstraße eine S-Bahn mit Farbe besprühten. Anschließend stiegen die Tatverdächtigen in einen Kleinwagen und fuhren davon. Die Beamten folgten ihnen und wollten sie stoppen. Doch der Fahrer gab Gas.

An der Seestraße in Wedding kam es zu einem Unfall des Renault Clio mit einem Polizeifahrzeug. Dabei prallte der Kleinwagen gegen einen Baum. Zwei der drei Insassen wurden festgenommen und kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus, während der dritte Tatverdächtige entkommen konnte.

( BM )