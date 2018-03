Ein Fahrzeug ist offensichtlich in den Gegenverkehr geraten und frontal in geparkte Fahrzeuge gerast.

In Berlin-Tempelhof ist in der Nacht zum Sonnabend ein Unbekannter in parkende Autos gekracht.

Unfall Unbekannter kracht in geparkte Autos in Tempelhof

In der General-Pape-Straße an der Ecke Loewenhardtdamm hat es in der Nacht zum Sonnabend einen schweren Unfall gegeben. Mindestens sechs Autos wurden dadurch schwer beschädigt. Den Spuren zufolge war der Unfallverursacher frontal in die geparkten Autos gerast.

Das Schadensbild war erheblich. Über den Unfallverursacher und den Fahrer war zunächst nichts bekannt.

( msc )