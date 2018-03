Diplomaten waren im vergangenen Jahr in 74 Verkehrsunfälle auf Berliner Straßen verwickelt. Oft flüchteten die Fahrer vom Unfallort.

Botschafter in Berlin Aus diesen Ländern stammen Berlins Diplomaten-Rowdys

Berlin. Fahrzeuge von Diplomaten waren im vergangenen Jahr in insgesamt 74 Verkehrsunfälle verwickelt. Bei diesen Unfällen wurde eine Person getötet, sechs Personen wurden schwer und 19 Personen leicht verletzt. Die Zahlen stammen von der Berliner Innenverwaltung, die der Berliner CDU-Abgeordnete Peter Trapp angefragt hatte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. In 47 Fällen, also bei zwei Drittel aller Unfälle, lag der Tatverdacht der Unfallflucht vor.

Ingesamt wurden 22.903 (2016: 22.882) Verkehrsordnungswidrigkeiten für Fahrzeuge mit Diplomatenkennzeichen erfasst. Sämtliche Ermittlungsverfahren wurden aufgrund der diplomatischen Immunität eingestellt. Auch Verwarngelder wurden nicht eingetrieben. Dem Land Berlin entgingen damit Gelder in Höhe von 369.475 Euro (2016: 374.890). Bei den Ordnungswidrigkeiten geht es zumeinst um Parkverstöße, wie die Innenverwaltung mitteilte.

Laut Innenverwaltung stammen die meisten Verkehrssünder aus diesen diplomatischen Vertretungen:

1. Russland (bei 157 gemeldeten Fahrzeugen)

2. USA (263)

3. Ägypten (30)

4. Jemen (20)

5. China (112)

6. Botswana (7)

7. Griechenland (287)

8. Ukraine (21)

9. Pakistan (13)

10. Vietnam (24)

Die diplomatischen Vertretungen von Botswana, Pakistan und Jemen stechen in dieser Statistik deutlich hervor, da sie trotz kleiner Fahrzeugflotte besonders viele Verstöße verzeichnen. Insgesamt sind laut Innenverwaltung 2771 Fahrzeuge des diplomatischen Corps gemeldet.

Bei der in der Statistik aufgeführten getöteten Person handelt es sich um einen 55 Jahre alten Radfahrer, der im Juni 2017 gegen die plötzlich geöffnete Autotür eines saudischen Diplomaten geprallt war. Der Porsche Cayenne war im Halteverbot geparkt, der Unfall ereignete sich an der Hermannstraße Ecke Kienitzer Straße.

Bei dem Unfall im Juni 2017 in Neukölln war ein Radfahrer gegen die plötzlich geöffnete Tür eines saudischen Diplomaten-Porsches geprallt

Das Auswärtige Amt hatte damals lediglich eine sogenannte "Verbalnote" an die Botschaft des Königreiches Saudi-Arabien gesandt, mit der Bitte um Stellungnahme zum Sachverhalt. Die Leitung der Botschaft sprach daraufhin den Angehörigen des Verstorbenen ihr Beileid aus. Weitere rechtliche Konsequenzen für den Diplomaten gab es nicht.

