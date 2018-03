Die Beamten stoppten den Audi an der Reichenberger Straße und machten im Kofferraum den Drogenfund.

Kreuzberg Polizisten finden drei Kilo Marihuana in Kofferraum

Berlin. Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nacht zu Sonnabend in Kreuzberg haben Polizisten einen größeren Fund verbucht. Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten gegen 22.40 Uhr einen Audi in der Reichenberger Straße, da der Fahrer zuvor das dort geltende Verbotszeichen der Einfahrt missachtet hatte.

Bei der Überprüfung zeigte sich der Gestoppte nervös. Beim Öffnen der Kofferraumklappe nahmen die Polizisten einen deutlichen Cannabisgeruch wahr und fanden dann neben einer Feinwaage rund drei Kilo Marihuana. Der 35-jährige Fahrer und seine Begleiter im Alter von 36 und 38 Jahren wurden festgenommen.

( BM )