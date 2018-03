Zwei Männer überfallen Taxifahrerin in Treptow

Die Unbekannten navigierten die 66-Jährige in eine Sackgasse und griffen die Fahrerin unvermittelt an.

Berlin. Zwei Unbekannte haben am Freitagabend eine 66 Jahre alte Taxifahrerin überfallen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden jungen Männer am S-Bahnhof Schöneweide gegen 19.15 Uhr in das Taxi der 66-Jährigen gestiegen und hatten auf der Rückbank Platz genommen. Dann navigierten die Männer die Frau in eine Sackgasse, zur Fritz-Massary-Straße im Treptower Orsteil Baumschulenweg.

Beim vorgetäuschten Bezahlen zog einer der Männer den Kopf der Taxifahrerin gegen die Kopfstütze, während der andere Mann ihr ins Gesicht schlug. Dann griffen sie sich die Geldbörse der Frau. Die Angegriffene erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

