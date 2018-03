Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Streit vor Disko - Eine Person durch Messer schwer verletzt: Bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek an der Eichhornstrasse am Potsdamer Platz in Tiergarten ist in der Nacht zu Sonnabend eine Person durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort wurde eine weitere Person leicht verletzt. Demnach konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Informationen zu Hintergründen der Tat und zur Identität der Beteiligten lagen zunächst nicht vor.

Kleinwagen kommt von Straße ab und prallt gegen Bäume: Der Fahrer eines Kleinwagens ist in der Nacht zu Sonnabend im Treptower Ortsteil Johannisthal bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Informationen von vor Ort kam der Mann auf der Südostallee Höhe Kiefholzstraße von der Straße ab, rammte mit seinem Auto zwei Bäume und blieb dann quer zur Fahrbahn stehen. Anwohner wurden demnach von dem Lärm geweckt und leisteten erste Hilfe. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

S3: Bis Montag, 1.30 Uhr, kein S-Bahn-Verkehr zwischen Karlshorst und Ostkreuz. Als Ersatz fahren Busse.

M17: Noch bis Montag, 3.20 Uhr ,besteht zwischen Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und Treskowallee/Ehrlichstraße in beiden Richtungen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Tram wird ab Allee der Kosmonauten/Rhinstraße zum Betriebshof Lichtenberg und von Treskowstraße/Ehrlichstraße zum Blockdammweg geführt.

Staustellen

Plänterwald: Von 7 Uhr bis 18 Uhr ist die Kiefholzstraße in beiden Richtungen zwischen Puderstraße und Treptower Straße aufgrund von Bauarbeiten gesperrt.

Johannisthal: Um 14 Uhr startet eine Demonstration am Bahnhof Schöneweide (Johannisthaler Seite) und zieht über Sterndamm, Stubenrauchstraße, Winckelmannstraße wieder zurück zum Bahnhof Schöneweide. Bis zum Abend kann es im Bereich des Bahnhofes und des Sterndammes zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Kreuzberg: Um 17 Uhr startet eine Demonstration am Halleschen Tor und zieht über Wilhelmstraße, Leipziger Straße, Ebertstraße und Voßstraße zum Potsdamer bzw. Leipziger Platz. Bis ca. 20 Uhr kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Schöneberg/Kreuzberg: Um 18.15 Uhr startet eine Prozession am Winterfeldtplatz. Diese führt über Hohenstaufenstraße, Pallasstraße und Goebenstraße zur Yorckstraße. Bis etwa 19.30 Uhr muss mit kurzfristigen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Friedrichshain: Ab ca. 14.30 Uhr wird aufgrund einer Musikveranstaltung in der Mercedes-Benz Arena (15.30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Wetter

Heute gibt es am Himmel über Berlin einen Mix aus Sonne und teilweise dichten Wolkenfeldern. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad.

