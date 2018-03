Motorradunfall - Tiergartentunnel teilweise gesperrt

In Motorradfahrer hat am Freitagabend einen Unfall im Tiergartentunnel gebaut. Gegen 20:20 Uhr war der Mann in Richtung Kreuzberg unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte, sagte die Polizei. Laut ersten Informationen von vor Ort kam der Mann in einer Rechtskurve zu weit nach links ab und prallte gegen die sich zwischen den beiden Fahrtrichtungen befindliche Trennwand.

Schwerverletzt wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Der Unfalldienst der war am Freitagabend vor Ort und untersuchte den Unfall. Der Tunnel wurde in Richtung Kreuzberg gesperrt.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst. Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen

( BM )