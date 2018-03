Auto gestohlen – Tatverdächtige auf Flucht gestoppt

Berlin. Polizisten haben in der Nacht zu Freitag zwei mutmaßliche Autoknacker in Französisch-Buchholz festgenommen. Die Beamten sahen gegen 23.15 Uhr einen der beiden Tatverdächtigen an der Hans-Jürgen-Straße Ecke Pankower Straße, wie dieser sich an einem Nissan zu schaffen machte, in den Wagen einstieg und sich dann in Richtung BAB 114 entfernte.

Sein Komplize stand derweil Wache und fuhr dem mutmaßlichen Einbrecher in einem Honda hinterher. Beide Fahrzeuge wurden kurz darauf gestoppt und die Männer, beide 31 Jahre alt, überprüft. Sie wurden einem Einbruchskommissariat.

( BM )